***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 10:20
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924113
BIST
11:441.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,02
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:448,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:449,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0429
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:44456,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 456,11
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:44
|MTRKS
|33,88
|84.056
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.498.587
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.844.010
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.021.818
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.881.912
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.800.433
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,34
|510.906.339
|% 2,64
|
|KRDMD
|7,46
|429.091.115
|% 1,36
|
|THYAO
|12,98
|319.329.722
|% 1,72
|
|GARAN
|6,75
|319.209.141
|% -0,59
|
|JANTS
|881,10
|280.050.269
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,93
|141.077.658
|% 0,52
|
|TSKB
|1,37
|92.744.059
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,16
|144.834.241
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,46
|429.091.115
|% 1,36
|
|ODAS
|3,72
|210.921.706
|% 1,36
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1604
|8,1671
|% 0,48
|
|Euro
|9,7047
|9,7134
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,2470
|11,3034
|% 0,30
|
|Frank
|8,7387
|8,7913
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1695
|2,1803
|% 0,33
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-4,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|-0,44
|