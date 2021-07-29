***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2021 10:17
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952482
BIST
11:331.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,63
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.382
En Düşük
1.371
11:338,5111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
11:3310,1226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0147
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
11:33496,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,12
|Açılış
|: 496,88
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KTSKR
|20,02
|11.432.940
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.504.427
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|14.829.539
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|29.726.242
|% 9,47
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|60.614.550
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|60.614.550
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.477.746
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|EUKYO
|6,94
|641.291
|% -3,74
|
|GARAN
|8,26
|327.797.725
|% 0,73
|
|THYAO
|12,78
|287.087.652
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,66
|267.083.734
|% 1,73
|
|EREGL
|19,32
|194.558.549
|% 3,15
|
|KARSN
|4,13
|187.755.331
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,28
|117.308.898
|% 0,88
|
|KARSN
|4,13
|187.755.331
|% 1,47
|
|GARAN
|8,26
|327.797.725
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,66
|267.083.734
|% 1,73
|
|PETKM
|5,64
|185.186.573
|% 0,36
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5072
|8,5111
|% -0,43
|
|Euro
|10,1165
|10,1226
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8292
|11,8885
|% -0,18
|
|Frank
|9,3171
|9,3733
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2598
|2,2711
|% -0,56
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,68
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,09
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,75
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 43 artarak (% 1.67 ) 1, 484
-
11:46XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 4, 080.00 milyon TL de
-
11:45KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 581, 843 adet işlem
-
11:44AGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 782, 420 adet işlem
-
11:41XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 3, 944.00 milyon TL de