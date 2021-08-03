***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 14:07
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954377
BIST
15:221.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:228,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,3930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3978
En Düşük
8,2921
15:229,9783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0552
|Açılış
|: 9,9505
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9945
En Düşük
9,8542
15:22488,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,48
|Açılış
|: 488,21
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
488,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:20
|IDGYO
|3,63
|11.649.044
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.025.241
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.250.657
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.385.717
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.321.156
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.542.162
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,46
|143.790.415
|% -6,52
|
|CEOEM
|8,65
|39.823.393
|% -5,98
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|GARAN
|8,73
|1.047.356.840
|% 2,11
|
|EREGL
|19,96
|721.264.615
|% 1,32
|
|SISE
|7,77
|706.434.610
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,44
|546.683.359
|% 0,83
|
|THYAO
|12,76
|450.123.855
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,44
|546.683.359
|% 0,83
|
|GARAN
|8,73
|1.047.356.840
|% 2,11
|
|KARSN
|4,07
|394.432.491
|% -1,21
|
|ODAS
|1,32
|123.668.237
|% 0,76
|
|SISE
|7,77
|706.434.610
|% 0,65
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3852
|8,3891
|% 0,49
|
|Euro
|9,9500
|10,0006
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6499
|11,7083
|% 0,80
|
|Frank
|9,2543
|9,3101
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% 0,54
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-5,25
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.215
|3.297
|5,08
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|2,46
|
|Çeyrek
|780
|797
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,02
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,31
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35ESCOM
Yüzde 4.62 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 531, 168 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 74 artarak (% 0.45 ) 1, 511
-
15:34XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 9, 689.00 milyon TL de
-
15:34ULAS
Yüzde 4.16 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 051 adet işlem
-
15:30KUTPO
Yüzde 4.72 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 661, 622 adet işlem