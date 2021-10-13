***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 17:22
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970363
BIST
17:421.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:429,0785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0434
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:4210,5109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0797
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:42523,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 11,94
|Açılış
|: 523,30
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:42
|LUKSK
|49,50
|9.677.521
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.655.281.628
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.690.609
|% 9,92
|
|KTSKR
|32,96
|34.316.815
|% 6,87
|
|OZBAL
|18,18
|100.497.464
|% 6,01
|
|DOBUR
|34,16
|4.640.777
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.786.154
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,18
|9.292.636
|% -8,88
|
|PENTA
|176,00
|9.435.971
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.655.281.628
|% 9,97
|
|THYAO
|14,24
|1.388.797.974
|% 1,71
|
|GARAN
|9,38
|1.358.044.223
|% -1,26
|
|ASELS
|16,32
|1.316.631.036
|% -0,12
|
|TUPRS
|122,60
|890.506.780
|% -3,46
|
|EKGYO
|1,83
|614.616.894
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|492.952.873
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.358.044.223
|% -1,26
|
|ODAS
|1,47
|188.704.647
|% -1,34
|
|KRDMD
|6,74
|847.801.538
|% -0,88
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0745
|9,0785
|% 0,48
|
|Euro
|10,5044
|10,5109
|% 0,76
|
|Sterlin
|12,3482
|12,4101
|% 0,88
|
|Frank
|9,7634
|9,8222
|% 0,98
|
|Riyal
|2,4132
|2,4253
|% 0,48
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|28,78
|
|Altın Gr.
|522
|522
|10,57
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,18
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,89
|