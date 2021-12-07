***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2021 10:39
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981370
BIST
11:531.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 21,10
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
11:5313,6934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1042
|Açılış
|: 13,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
11:5315,4256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1542
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
11:53784,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -5,12
|Açılış
|: 784,16
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PKENT
|5.418,60
|4.360.928
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.590.360
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|PCILT
|15,27
|3.477.284
|% 9,94
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,30
|125.594.678
|% -6,12
|
|ACSEL
|21,34
|33.205.182
|% -5,83
|
|SISE
|13,70
|1.067.851.188
|% 2,70
|
|KRDMD
|9,58
|992.404.451
|% 3,01
|
|THYAO
|19,32
|866.425.913
|% 3,37
|
|GARAN
|11,84
|793.372.040
|% 0,00
|
|ASELS
|22,72
|735.653.140
|% 0,80
|
|ODAS
|1,69
|263.986.057
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,53
|436.340.315
|% -0,56
|
|KRDMD
|9,58
|992.404.451
|% 3,01
|
|TSKB
|1,64
|164.249.578
|% 0,61
|
|SISE
|13,70
|1.067.851.188
|% 2,70
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6805
|13,7016
|% -0,70
|
|Euro
|15,4016
|15,4306
|% -0,96
|
|Sterlin
|18,0951
|18,1859
|% -0,77
|
|Frank
|14,7428
|14,8316
|% -0,71
|
|Riyal
|3,6324
|3,6506
|% -0,93
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|2,25
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|1,33
|