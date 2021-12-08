***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 10:12
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981792
BIST
11:312.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 22,95
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:3113,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1255
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:3115,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1576
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:31784,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 9,65
|Açılış
|: 784,02
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:31
|BAGFS
|13,97
|10.838.900
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.229.825
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.230.960
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.457.591
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.136.566
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,17
|65.954.357
|% -7,14
|
|SISE
|14,79
|1.606.373.359
|% 0,82
|
|THYAO
|20,12
|1.539.755.921
|% 4,79
|
|ASELS
|23,88
|1.189.232.390
|% 3,47
|
|GARAN
|11,96
|957.759.979
|% 1,10
|
|KRDMD
|9,79
|773.588.445
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,64
|702.565.297
|% 1,96
|
|SISE
|14,79
|1.606.373.359
|% 0,82
|
|GARAN
|11,96
|957.759.979
|% 1,10
|
|KRDMD
|9,79
|773.588.445
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,24
|97.092.965
|% 1,64
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5977
|13,6156
|% 0,93
|
|Euro
|15,3455
|15,3747
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,0059
|18,0962
|% 1,10
|
|Frank
|14,7053
|14,7939
|% 1,22
|
|Riyal
|3,6252
|3,6434
|% 1,14
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|1,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,32
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,50
|