***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 14:55
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037677
BIST
15:022.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -44,21
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
15:0217,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0843
|Açılış
|: 17,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
15:0218,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
15:021.014,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.013,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler15:00
|YGGYO
|22,38
|14.743.888
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|UFUK
|73,00
|9.220.306
|% 8,96
|
|TSGYO
|4,82
|120.198.588
|% 8,31
|
|BRKO
|1,61
|2.479.435
|% 7,33
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,86
|107.808.933
|% -6,54
|
|TIRE
|19,26
|44.391.111
|% -5,50
|
|HEDEF
|6,78
|14.047.066
|% -5,31
|
|RTALB
|15,03
|42.168.552
|% -4,87
|
|THYAO
|47,54
|3.794.160.231
|% -1,86
|
|SASA
|45,94
|2.416.921.631
|% 2,73
|
|EREGL
|29,36
|2.127.756.311
|% -2,00
|
|SISE
|21,22
|1.308.867.589
|% -2,66
|
|KRDMD
|13,10
|906.118.606
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,54
|396.945.787
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,63
|633.537.232
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,94
|485.337.231
|% -4,14
|
|TSKB
|2,10
|229.354.888
|% -2,33
|
|ISCTR
|4,58
|475.776.477
|% -3,98
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3168
|17,3217
|% 0,49
|
|Euro
|18,0333
|18,0618
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9744
|21,0795
|% 0,34
|
|Frank
|17,6040
|17,7100
|% 2,02
|
|Riyal
|4,6019
|4,6250
|% 0,55
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-14,83
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.727
|6.823
|-48,00
|
|Yarım
|3.303
|3.337
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,73
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:14FONET
Yüzde -6.68 oranında düşüşle 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 518, 094 adet işlem
-
15:12TIRE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 250, 442 adet işlem
-
15:11TIRE
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 19.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 665 adet işlem
-
15:09TIRE
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 19.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 243, 922 adet işlem
-
15:08FONET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 487, 135 adet işlem