***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:38
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055851
BIST
15:332.809
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -47,87
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.792
15:3317,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:3318,2268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0271
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:331.023,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,48
|Açılış
|: 1.023,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:31
|CMBTN
|264,30
|35.195.365
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|10.342.431
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|AGHOL
|73,85
|349.603.819
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.479.108
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.871.423
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,56
|21.933.905
|% -7,51
|
|GSRAY
|6,15
|349.423.964
|% -7,38
|
|THYAO
|63,25
|4.408.782.423
|% -0,55
|
|TUPRS
|292,50
|3.485.271.236
|% 1,74
|
|YKBNK
|5,35
|1.644.754.698
|% -2,37
|
|AKBNK
|10,13
|1.505.078.293
|% -0,88
|
|KARSN
|7,46
|1.393.058.816
|% 4,19
|
|YKBNK
|5,35
|1.644.754.698
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,49
|953.094.888
|% -0,85
|
|TSKB
|3,72
|931.635.510
|% 5,98
|
|KARSN
|7,46
|1.393.058.816
|% 4,19
|
|ZOREN
|2,68
|440.962.111
|% 1,52
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9638
|17,9680
|% 0,06
|
|Euro
|18,2250
|18,2372
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,5797
|21,6879
|% -0,04
|
|Frank
|18,8459
|18,9594
|% -0,31
|
|Riyal
|4,7715
|4,7954
|% 0,05
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.901
|6.952
|-4,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|0,70
|
Seans Raporu
15:31
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15:46MANAS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 197, 507 adet işlem
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15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 23 kaybederek (% -1.25 ) 3, 029
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15:45XU100
Endeks 2, 820 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 29 altında . İşlem hacmi 37, 178.00 milyon TL de
-
15:45ODAS
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 526, 450 adet işlem
-
15:44TSPOR
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 951, 191 adet işlem