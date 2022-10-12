***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 10:00
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071032
BIST
10:553.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,65
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.568
10:5518,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
10:5518,0653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
10:55998,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,15
|Açılış
|: 998,20
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler10:55
|USAK
|3,74
|69.888.158
|% 10,00
|
|HEKTS
|24,48
|494.023.521
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|13.233.758
|% 9,88
|
|ERCB
|51,10
|101.706.135
|% 9,38
|
|MEGAP
|4,82
|13.377.539
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|13.377.539
|% -9,91
|
|KTSKR
|37,74
|49.629.711
|% -5,41
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|SANEL
|9,95
|785.200
|% -4,33
|
|ASELS
|32,74
|1.001.708.775
|% 1,49
|
|THYAO
|84,10
|792.218.626
|% -0,47
|
|SASA
|83,10
|654.710.415
|% -2,35
|
|ISCTR
|8,39
|620.119.286
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,38
|602.591.242
|% 0,84
|
|EKGYO
|4,32
|347.921.553
|% 0,23
|
|ISCTR
|8,39
|620.119.286
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,38
|602.591.242
|% 0,84
|
|AKFGY
|4,00
|210.294.031
|% -2,44
|
|AKBNK
|13,06
|534.568.852
|% 0,00
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5858
|18,5905
|% 0,03
|
|Euro
|18,0524
|18,0653
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,3347
|20,4366
|% 0,01
|
|Frank
|18,6246
|18,7368
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9297
|4,9545
|% -0,02
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,74
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.724
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.276
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|0,05
|
Seans Raporu
10:55
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11:10ULUUN
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