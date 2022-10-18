***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 11:17
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072639
BIST
13:513.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 36,60
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
13:5118,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
13:5118,2722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0198
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
13:51987,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 987,15
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KONYA
|1.928,30
|110.417.507
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|77.713.643
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.102.843
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.604.642
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.036.579
|% 9,96
|
|KIMMR
|7,22
|9.202.387
|% -9,98
|
|OYYAT
|33,50
|103.869.968
|% -6,69
|
|SAYAS
|24,00
|80.296.668
|% -6,54
|
|SNPAM
|13,16
|177.909
|% -5,93
|
|SEKFK
|9,23
|12.713.872
|% -5,43
|
|THYAO
|98,30
|4.156.462.086
|% -0,15
|
|YKBNK
|9,95
|2.992.777.546
|% 2,47
|
|AKBNK
|15,23
|2.713.965.282
|% 2,56
|
|ASELS
|33,66
|2.697.784.764
|% 2,94
|
|EKGYO
|4,46
|2.496.836.651
|% -0,67
|
|EKGYO
|4,46
|2.496.836.651
|% -0,67
|
|YKBNK
|9,95
|2.992.777.546
|% 2,47
|
|TSKB
|2,71
|730.051.937
|% -0,73
|
|SKBNK
|1,88
|435.570.775
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,60
|2.119.463.100
|% 2,24
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5841
|18,5883
|% 0,04
|
|Euro
|18,2611
|18,2714
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,8900
|20,9947
|% -0,81
|
|Frank
|18,5829
|18,6948
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9333
|4,9580
|% 0,06
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|0,94
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.755
|-26,00
|
|Tam
|6.685
|6.754
|25,00
|
|Yarım
|3.257
|3.303
|14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.653
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,04
|
|B. Petrol
|91,65
|91,65
|0,03
|