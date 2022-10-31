***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:07
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075156
BIST
10:343.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 16,68
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:3418,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:3418,5000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1400
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,5300
En Düşük
18,4400
10:34982,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 982,56
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:32
|PETUN
|48,10
|25.541.009
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.019.779
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|148.582.541
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|3.976.833
|% 9,95
|
|NTGAZ
|29,66
|20.250.632
|% 9,93
|
|AGYO
|5,50
|22.499.145
|% -9,98
|
|ATLAS
|1,85
|3.652.021
|% -9,76
|
|ADEL
|50,75
|13.234.706
|% -8,64
|
|ERCB
|74,05
|18.929.840
|% -7,21
|
|DOBUR
|52,60
|3.300.016
|% -6,24
|
|THYAO
|97,35
|687.962.750
|% 0,41
|
|SASA
|114,60
|573.408.627
|% 4,85
|
|AKBNK
|14,31
|404.473.089
|% -2,52
|
|EKGYO
|4,39
|260.327.478
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,73
|253.093.139
|% -1,69
|
|EKGYO
|4,39
|260.327.478
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,04
|77.387.642
|% -0,49
|
|TSKB
|2,97
|95.051.851
|% -1,66
|
|YKBNK
|8,73
|253.093.139
|% -1,69
|
|AKBNK
|14,31
|404.473.089
|% -2,52
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6174
|% 0,20
|
|Euro
|18,4900
|18,5000
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,5003
|21,6081
|% -0,08
|
|Frank
|18,5669
|18,6787
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,21
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-1,65
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.593
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.213
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-1,13
|
Seans Raporu
10:32
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