***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:01
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081285
BIST
11:594.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 5,93
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:5918,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:5919,0710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1640
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0615
11:591.042,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.042,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,11
BIST En Aktif Hisseler11:57
|OBASE
|28,16
|31.704.112
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|162.854.254
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|23.375.010
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.340.600
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|32.041.388
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|179.771.238
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.172.507
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|128.795.091
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|191,20
|2.152.857.712
|% 9,44
|
|THYAO
|106,90
|1.804.166.679
|% 0,28
|
|ASELS
|40,54
|1.254.076.728
|% 2,06
|
|EKGYO
|5,63
|1.092.303.500
|% 2,55
|
|PETKM
|15,18
|1.077.287.110
|% 1,20
|
|EKGYO
|5,63
|1.092.303.500
|% 2,55
|
|SKBNK
|2,43
|349.041.104
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,45
|489.155.633
|% 0,00
|
|ADESE
|1,37
|144.661.502
|% 2,24
|
|TSKB
|3,42
|305.747.810
|% 1,18
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6200
|18,6243
|% 0,08
|
|Euro
|19,0667
|19,0737
|% -0,84
|
|Sterlin
|21,9248
|22,0347
|% -0,55
|
|Frank
|19,3977
|19,5146
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,05
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.043
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.963
|7.079
|-52,00
|
|Yarım
|3.382
|3.461
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|-0,42
|
Seans Raporu
11:57
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