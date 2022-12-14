***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:03
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087008
BIST
11:015.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 25,02
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.263
11:0118,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:0119,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:011.084,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.084,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler10:59
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|87.095.506
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|26.168.015
|% 9,98
|
|DAGI
|7,84
|31.984.793
|% 9,96
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,38
|14.412.665
|% -23,28
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|SMRTG
|100,70
|219.049.298
|% -5,00
|
|HUNER
|13,73
|45.543.863
|% -4,72
|
|KRDMD
|18,73
|3.051.871.775
|% -0,48
|
|ASELS
|60,65
|1.727.788.415
|% 2,19
|
|TTKOM
|21,32
|1.643.903.035
|% 6,97
|
|THYAO
|144,40
|1.622.912.159
|% 0,28
|
|PETKM
|18,47
|1.311.207.384
|% 0,87
|
|KRDMD
|18,73
|3.051.871.775
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,12
|1.289.248.906
|% 2,65
|
|YKBNK
|11,88
|1.004.239.229
|% 2,86
|
|SNGYO
|3,76
|302.955.558
|% 3,58
|
|TTKOM
|21,32
|1.643.903.035
|% 6,97
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6410
|18,6536
|% 0,06
|
|Euro
|19,8217
|19,8310
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,9542
|23,0693
|% -0,09
|
|Frank
|19,9860
|20,1064
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9449
|4,9697
|% 0,02
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,14
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.280
|7.333
|-11,00
|
|Yarım
|3.525
|3.585
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,59
|80,59
|-0,09
|
Seans Raporu
10:59
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11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 97 artarak (% 0.55 ) 5, 680
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11:13XU100
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11:13ISKUR
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