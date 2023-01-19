***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 10:00
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103117
BIST
10:025.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,76
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.382
En Düşük
5.349
10:0218,7987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
10:0220,3031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
10:021.153,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.153,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ONCSM
|54,70
|852.937
|% 9,93
|
|ATSYH
|104,50
|597.218
|% 3,36
|
|ARCLK
|116,50
|1.899.871.911
|% 1,92
|
|OSTIM
|3,51
|70.354
|% 1,74
|
|MARTI
|4,80
|1.216.248
|% 1,48
|
|KZBGY
|27,02
|6.191.255
|% -7,28
|
|ARMDA
|320,00
|53.565.773
|% -3,82
|
|MRGYO
|5,48
|128.144
|% -1,79
|
|PAMEL
|275,00
|88.000
|% -1,61
|
|AKSGY
|6,60
|52.147.544
|% -1,20
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 0,00
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,02
|612.517.836
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7929
|18,7994
|% 0,00
|
|Euro
|20,2909
|20,3051
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,1122
|23,2281
|% -0,05
|
|Frank
|20,4284
|20,5515
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9884
|5,0134
|% 0,01
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,19
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,56
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.826
|7.904
|25,00
|
|Yarım
|3.814
|3.868
|12,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.934
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,65
|