***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 10:04
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181862
BIST
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12:037.449
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
|| -21,21
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0327,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0609
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0329,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:031.680,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.680,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler12:01
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.478.531.894
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|300.202.551
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.926.856
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.752.020
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|KORDS
|84,95
|315.371.128
|% -7,31
|
|AKSUE
|35,06
|127.485.090
|% -7,25
|
|AKGRT
|4,59
|377.857.959
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,10
|231.716.308
|% -6,87
|
|THYAO
|262,60
|5.793.762.398
|% -1,61
|
|KOZAL
|28,50
|3.652.142.488
|% 4,24
|
|ASTOR
|109,40
|2.090.668.096
|% 1,96
|
|YKBNK
|15,00
|2.070.901.349
|% 1,08
|
|ISCTR
|16,54
|2.012.205.420
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,05
|1.410.516.408
|% -0,88
|
|AKFGY
|4,95
|734.201.884
|% -4,26
|
|YKBNK
|15,00
|2.070.901.349
|% 1,08
|
|KOZAL
|28,50
|3.652.142.488
|% 4,24
|
|ISCTR
|16,54
|2.012.205.420
|% 2,29
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0171
|27,0260
|% 0,24
|
|Euro
|29,6851
|29,7060
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,3542
|34,5265
|% -0,11
|
|Frank
|30,8008
|30,9863
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,14
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-2,01
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.679
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.252
|11.531
|385,00
|
|Yarım
|5.630
|5.792
|193,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.896
|97,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-1,09
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16SAYAS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 59.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 520 adet işlem
-
12:15GLRYH
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 898 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ODAS
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 23 kaybederek (% -0.36 ) 6, 633
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PAPIL, KLSER, SEKFK, TETMT, GLBMD, ASGYO, BAYRK, CVKMD, QNBFB