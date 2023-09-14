***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 10:01
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194736
BIST
'
10:367.977
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -36,80
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.971
En Yüksek
8.047
10:3626,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0171
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,3445
En Düşük
26,8173
10:3628,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0736
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,3961
En Düşük
28,8048
10:361.652,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.652,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ELITE
|39,60
|28.154.016
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|23.255.944
|% 10,00
|
|EBEBK
|82,25
|177.237.975
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|3.538.232
|% 9,96
|
|ULAS
|20,76
|2.730.501
|% 9,84
|
|SNPAM
|33,44
|1.585.190
|% -9,96
|
|TATEN
|54,40
|120.136.675
|% -7,56
|
|KZGYO
|36,60
|234.371.745
|% -7,44
|
|BYDNR
|46,00
|18.935.773
|% -7,18
|
|AYCES
|448,70
|45.834.391
|% -6,87
|
|SASA
|51,75
|1.047.101.951
|% 4,12
|
|THYAO
|232,40
|954.331.922
|% 0,30
|
|SISE
|55,50
|911.046.805
|% 0,45
|
|ENKAI
|37,50
|664.684.308
|% 1,52
|
|ASTOR
|136,90
|632.947.592
|% 0,44
|
|KATMR
|2,03
|99.741.886
|% -2,40
|
|ZOREN
|4,80
|212.540.129
|% -0,21
|
|SKBNK
|5,56
|240.028.624
|% 1,09
|
|AKGRT
|6,23
|218.685.666
|% 2,81
|
|YKBNK
|16,14
|508.817.294
|% -1,22
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9475
|26,9528
|% 0,06
|
|Euro
|28,9796
|28,9930
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,5469
|33,7151
|% -0,00
|
|Frank
|30,0562
|30,2373
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1633
|7,1992
|% 0,04
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.003
|11.091
|-14,00
|
|Yarım
|5.519
|5.569
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|0,59
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 74 kaybederek (% -0.16 ) 8, 438
-
10:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, SISE
-
10:51XU100
Endeks 7, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 20, 079.00 milyon TL de
-
10:51IZENR
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 48.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 063, 968 adet işlem
-
10:50MTRYO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 202 adet işlem