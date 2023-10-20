***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 17:42
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208201
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0258
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.794,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 19,10
|Açılış
|: 1.794,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.795,17
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.404.696
|% 10,00
|
|QNBFB
|377,70
|30.405.228
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.076.775
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.490.784
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.659.320
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.157.442
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.342.348
|% -9,98
|
|GLBMD
|33,96
|10.906.499
|% -9,97
|
|ENSRI
|30,36
|16.792.736
|% -9,96
|
|THYAO
|207,10
|7.324.072.723
|% -3,04
|
|TUPRS
|130,00
|4.994.111.355
|% -2,55
|
|ASELS
|40,12
|4.185.747.285
|% -2,38
|
|PETKM
|20,30
|3.664.253.987
|% -2,59
|
|YKBNK
|17,86
|2.928.425.389
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,74
|2.824.414.991
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,90
|1.771.495.457
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.630.876.167
|% 3,42
|
|PETKM
|20,30
|3.664.253.987
|% -2,59
|
|YKBNK
|17,86
|2.928.425.389
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0021
|28,0068
|% 0,09
|
|Euro
|29,6928
|29,7059
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,9451
|34,1153
|% 0,27
|
|Frank
|31,2931
|31,4816
|% 0,18
|
|Riyal
|7,4475
|7,4849
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|21,36
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,32
|0,58
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
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17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
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17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
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17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem