***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 10:00
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229165
BIST
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11:257.294
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 29,44
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2529,3363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1843
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2532,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3414
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:251.945,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.945,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:25
|SMRTG
|53,80
|58.889.910
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,22
|15.136.480
|% 7,64
|
|FLAP
|9,51
|37.193.077
|% 7,22
|
|HATSN
|45,70
|87.973.224
|% 6,98
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|75.064.486
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.814.405
|% -10,00
|
|AZTEK
|90,75
|19.690.924
|% -9,97
|
|KUYAS
|49,20
|36.328.062
|% -9,97
|
|AVPGY
|42,58
|369.016.716
|% -6,42
|
|PGSUS
|653,00
|340.612.347
|% 1,24
|
|ASTOR
|86,45
|314.686.335
|% -0,23
|
|BIMAS
|303,50
|310.202.560
|% 0,83
|
|KONTR
|185,90
|302.418.882
|% 1,86
|
|EKGYO
|6,86
|186.177.498
|% -0,72
|
|ODAS
|7,61
|158.674.354
|% 0,79
|
|AKFGY
|1,69
|34.202.765
|% 1,20
|
|MRGYO
|4,14
|75.064.486
|% -10,00
|
|KATMR
|1,75
|31.293.910
|% 1,16
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3263
|29,3363
|% 0,63
|
|Euro
|32,3471
|32,3647
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,1374
|37,3236
|% 0,57
|
|Frank
|34,1183
|34,3238
|% 0,49
|
|Riyal
|7,7952
|7,8343
|% 0,50
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|971,55
|975,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.193,93
|1.199,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,02
|2.063,28
|% 0,66
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Seans Raporu
11:25
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