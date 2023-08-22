***MEGAP*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***MEGAP*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [MEGAP]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/08/2023Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)İlgili PazarPAY PİYASASITakas Tarihi22/08/2023AçıklamalarTakasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere MEGAP.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (22/08/2023) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188117BIST