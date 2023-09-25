***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.09.2023 09:05
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196985
BIST
'
12:138.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 173,52
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1327,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0689
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1328,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0080
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:131.681,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.681,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:13
|CIMSA
|325,70
|817.384.915
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|155.061.746
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|TMPOL
|52,65
|21.603.012
|% -4,45
|
|EUKYO
|10,39
|5.788.521
|% -4,24
|
|ATAGY
|9,58
|20.979.878
|% -4,20
|
|TUPRS
|162,90
|3.620.455.495
|% 5,71
|
|THYAO
|229,20
|3.298.289.737
|% 1,37
|
|KRDMD
|29,62
|3.229.923.600
|% 7,63
|
|KONTR
|345,70
|3.064.028.473
|% 8,17
|
|ISCTR
|25,22
|2.966.746.628
|% 1,29
|
|ZOREN
|5,04
|741.377.956
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,10
|1.074.280.323
|% 2,40
|
|ADESE
|2,66
|305.126.989
|% 7,69
|
|SKBNK
|5,88
|640.784.623
|% 5,38
|
|CEMAS
|5,51
|446.910.740
|% -1,43
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2054
|27,2107
|% 0,25
|
|Euro
|28,9295
|28,9403
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,1449
|33,3112
|% 0,07
|
|Frank
|29,7868
|29,9662
|% -0,08
|
|Riyal
|7,2316
|7,2679
|% 0,25
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.682
|1,46
|
|Cumhuriyet
|11.343
|11.514
|-29,00
|
|Tam
|11.114
|11.185
|-5,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,31
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 26 artarak (% 1.97 ) 8, 610
-
12:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, TUPRS, THYAO
-
12:28XU100
Endeks 8, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 63, 180.00 milyon TL de
-
12:28NATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 313.60 lira fiyatla işlem gören hissede 500, 299 adet işlem
-
12:27AYGAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 443 adet işlem