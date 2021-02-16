***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2021 09:17
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909811
BIST
10:031.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.571
En Düşük
1.569
10:036,9161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0481
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9114
10:038,3970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0576
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
10:03405,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,42
|Açılış
|: 405,81
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler10:01
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|NIBAS
|41,30
|3.460.444
|% 9,96
|
|ISKPL
|38,66
|4.533.156
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|TGSAS
|24,82
|1.700.964
|% -5,05
|
|YKBNK
|2,92
|386.353.473
|% 0,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,86
|161.875.433
|% 0,00
|
|MAKTK
|4,14
|155.718.281
|% 0,00
|
|POLHO
|4,08
|122.114.033
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,92
|386.353.473
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,86
|161.875.433
|% 0,00
|
|MAKTK
|4,14
|155.718.281
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,86
|89.547.144
|% 0,00
|
|POLHO
|4,08
|122.114.033
|% 0,74
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9117
|6,9152
|% -0,70
|
|Euro
|8,3916
|8,3998
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,6095
|9,6577
|% -0,46
|
|Frank
|7,7531
|7,7998
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8396
|1,8489
|% -0,61
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,85
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|0,25
|