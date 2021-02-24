***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2021 09:35
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912048
BIST
09:551.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,33
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.507
En Düşük
1.507
09:557,1186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
09:558,6613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
09:55414,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,32
|Açılış
|: 414,85
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler09:55
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|AVISA
|20,52
|1.344.409
|% 9,97
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|SRVGY
|95,60
|103.822
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|TKNSA
|16,29
|18.717.699
|% -9,95
|
|SOKM
|12,40
|77.243.288
|% 0,00
|
|KONTR
|85,00
|71.773.088
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,03
|47.773.024
|% -0,96
|
|DNISI
|18,07
|42.264.820
|% 0,00
|
|FADE
|10,36
|28.662.965
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,03
|47.773.024
|% -0,96
|
|SOKM
|12,40
|77.243.288
|% 0,00
|
|FADE
|10,36
|28.662.965
|% 0,00
|
|DNISI
|18,07
|42.264.820
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|1.971.838
|% -0,81
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1154
|7,1186
|% 0,19
|
|Euro
|8,6530
|8,6613
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0935
|10,1441
|% 0,94
|
|Frank
|7,8446
|7,8918
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8964
|1,9059
|% 0,38
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,77
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|-0,25
|