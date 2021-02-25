***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2021 09:30
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912569
BIST
10:001.514
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 30,85
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.510
10:007,1991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
10:008,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
10:00415,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 415,62
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EMKEL
|4,27
|5.888.152
|% 95,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|KERVN
|0,94
|1.700.492
|% 0,00
|
|KRONT
|63,40
|37.116.167
|% 0,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|KERVN
|0,94
|1.700.492
|% 0,00
|
|KRONT
|63,40
|37.116.167
|% 0,00
|
|ETILR
|6,00
|1.834.761
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,00
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% 0,00
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1967
|7,2014
|% 0,44
|
|Euro
|8,7715
|8,7781
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1479
|10,1988
|% 0,41
|
|Frank
|7,9011
|7,9487
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9111
|1,9207
|% 0,27
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-7,66
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|0,22
|