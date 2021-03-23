***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2021 16:03
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919957
BIST
16:281.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,59
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
16:287,8825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1006
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:289,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1366
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:28439,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 5,80
|Açılış
|: 439,97
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:26
|YAPRK
|107,90
|7.931.972
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|730.227.113
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|ARSAN
|10,70
|143.269.829
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,80
|380.568.941
|% -9,31
|
|GARAN
|7,36
|8.993.224.764
|% -7,77
|
|FROTO
|218,20
|1.941.829.736
|% 6,13
|
|EREGL
|15,74
|1.766.988.567
|% 7,00
|
|AKBNK
|4,95
|1.730.630.545
|% -7,13
|
|KOZAL
|118,70
|1.049.888.598
|% 8,11
|
|GARAN
|7,36
|8.993.224.764
|% -7,77
|
|AKBNK
|4,95
|1.730.630.545
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,28
|699.833.408
|% -4,60
|
|EKGYO
|1,90
|482.821.123
|% 0,53
|
|TSKB
|1,42
|361.768.972
|% -3,40
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8704
|7,8847
|% 1,32
|
|Euro
|9,3395
|9,3818
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,8384
|10,8928
|% 0,98
|
|Frank
|8,4328
|8,4836
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0966
|2,1071
|% 1,56
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-4,84
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,77
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.887
|2.962
|8,99
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|4,35
|
|Çeyrek
|700
|716
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-2,64
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:42YESIL
Yüzde 9.92 oranında artışla 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 245, 404 adet işlem
-
16:41ENKAI
Yüzde 7.43 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 599, 099 adet işlem
-
16:40KOZAL
Yüzde 7.74 oranında artışla 118.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 424, 168 adet işlem
-
16:39XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 34, 309.00 milyon TL de
-
16:39FROTO
Yüzde 6.13 oranında artışla 218.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 413, 533 adet işlem