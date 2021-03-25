***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2021 16:15
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920477
BIST
17:351.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,33
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:357,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:359,4267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0418
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:35443,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,51
|Açılış
|: 443,31
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:35
|VERTU
|29,26
|67.143.852
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|53.073.273
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.194.979
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,08
|3.263.571.268
|% -1,67
|
|SASA
|46,72
|1.737.902.027
|% -1,23
|
|KOZAL
|121,80
|1.198.761.957
|% 2,53
|
|THYAO
|12,78
|939.009.238
|% -1,77
|
|PETKM
|5,70
|889.479.404
|% 1,42
|
|GARAN
|7,08
|3.263.571.268
|% -1,67
|
|SKBNK
|1,22
|333.124.886
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|295.325.749
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|334.327.638
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|382.720.383
|% -2,24
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9493
|7,9534
|% 0,41
|
|Euro
|9,4040
|9,4267
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,8743
|10,9288
|% 0,60
|
|Frank
|8,4371
|8,4879
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1134
|2,1240
|% 0,34
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|2,28
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-2,05
|
Seans Raporu
17:35
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, EREGL, GUBRF
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 12 kaybederek (% -0.34 ) 1, 215
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17:51
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-
17:51
SEYKM, TRILC, BLCYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51
KUTPO, KONTR, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında