***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2021 16:16
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921021
BIST
16:261.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,18
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:268,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0876
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:269,4881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1325
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:26445,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,66
|Açılış
|: 444,86
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BJKAS
|6,93
|594.901.057
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.907.243
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.011.083
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.499.426
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|664.970.357
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|AYCES
|72,50
|1.410.089
|% -8,11
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,91
|2.475.309.517
|% -1,14
|
|VESTL
|38,42
|933.222.934
|% 3,56
|
|SISE
|7,34
|823.686.388
|% 1,66
|
|SASA
|44,88
|699.649.875
|% -1,06
|
|AVOD
|9,49
|664.970.357
|% -9,96
|
|GARAN
|6,91
|2.475.309.517
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,18
|208.750.919
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,73
|607.872.993
|% 4,48
|
|YKBNK
|2,16
|308.773.095
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|191.385.666
|% 0,72
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0198
|8,0271
|% 1,10
|
|Euro
|9,4733
|9,4881
|% 1,42
|
|Sterlin
|11,0182
|11,0735
|% 1,43
|
|Frank
|8,4870
|8,5381
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1322
|2,1429
|% 1,09
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-2,29
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|2,00
|
|Tam
|2.931
|3.007
|2,93
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|63,67
|63,67
|1,72
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:34KONTR
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 72.70 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 936 adet işlem
-
16:33EGEEN
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 1, 582.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 966 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 88 kaybederek (% -1.25 ) 1, 412
-
16:32XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 17, 315.00 milyon TL de
-
16:31SAMAT
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 090 adet işlem