***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.05.2021 10:55
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936712
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
18:0510,2005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0909
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
18:05501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,18
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|8.552,50
|3.634.813
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|10,89
|20.319.716
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|23.847.642
|% 9,99
|
|JANTS
|79,90
|318.783.285
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|405.569.628
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|46.008.071
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,32
|10.873.089
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|4.653.408
|% -8,39
|
|MERIT
|259,50
|2.468.319
|% -7,32
|
|GARAN
|8,08
|1.767.080.130
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,00
|1.537.033.949
|% 1,95
|
|SISE
|8,06
|1.385.622.989
|% 2,94
|
|THYAO
|13,35
|1.022.397.951
|% -0,07
|
|EREGL
|19,35
|856.402.959
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|1.767.080.130
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,96
|368.594.930
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.385.622.989
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|250.353.547
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|803.816.647
|% 2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3505
|8,3540
|% 0,51
|
|Euro
|10,1929
|10,2005
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,8261
|11,8854
|% 0,93
|
|Frank
|9,2720
|9,3279
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2203
|2,2315
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,21
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|69,25
|69,25
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında