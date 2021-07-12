***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.07.2021 10:10
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950134
BIST
10:021.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.381
En Düşük
1.379
10:028,6569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6480
10:0210,2830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2546
10:02500,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,59
|Açılış
|: 500,95
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:02
|VBTYZ
|13,72
|2.129.632
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|KSTUR
|272,90
|52.124
|% 4,96
|
|AYCES
|65,00
|41.210
|% 4,17
|
|NTGAZ
|8,78
|1.422.053
|% 4,15
|
|SAMAT
|3,76
|500.129
|% -9,40
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|TACTR
|29,02
|63.844
|% -3,91
|
|SNKRN
|27,50
|14.988
|% -3,51
|
|PEKGY
|1,07
|610.052
|% -2,73
|
|GARAN
|8,53
|6.194.989
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|5.171.460
|% 0,29
|
|KRDMD
|7,23
|3.394.868
|% 0,14
|
|PETKM
|5,44
|3.263.538
|% 0,00
|
|SNGYO
|3,80
|2.308.827
|% -0,26
|
|EKGYO
|1,85
|1.763.106
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|6.194.989
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|916.539
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|1.580.164
|% 0,44
|
|SNGYO
|3,80
|2.308.827
|% -0,26
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6544
|8,6569
|% -0,01
|
|Euro
|10,2784
|10,2830
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9824
|12,0425
|% -0,14
|
|Frank
|9,4173
|9,4740
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3005
|2,3121
|% -0,04
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,26
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|25,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|-0,38
|