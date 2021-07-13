***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.07.2021 09:09
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950513
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6437
En Düşük
8,6203
18:0010,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0115
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2284
18:00502,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,87
|Açılış
|: 502,33
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6377
|8,6437
|% 0,10
|
|Euro
|10,2506
|10,2642
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9593
|12,0192
|% 0,04
|
|Frank
|9,4038
|9,4604
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|2,26
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,15
|