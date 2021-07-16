***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.07.2021 09:21
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951435
BIST
10:351.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.368
10:358,5218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0426
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5831
En Düşük
8,4987
10:3510,0959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0407
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,1740
En Düşük
10,0716
10:35500,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,78
|Açılış
|: 500,29
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,72
BIST En Aktif Hisseler10:35
|EDATA
|8,93
|11.317.880
|% 9,98
|
|VBTYZ
|15,87
|27.165.573
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,21
|19.180
|% 9,18
|
|SNKRN
|27,90
|293.201
|% 8,39
|
|EDIP
|4,11
|41.337.516
|% 7,87
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|DOCO
|679,50
|8.615.722
|% -3,41
|
|EUKYO
|6,96
|690.106
|% -2,93
|
|AVHOL
|4,69
|927.658
|% -2,70
|
|SASA
|32,04
|390.520.511
|% 2,82
|
|GARAN
|8,42
|155.734.566
|% -0,12
|
|THYAO
|13,11
|108.435.975
|% 0,23
|
|KRDMD
|7,22
|68.633.432
|% -0,69
|
|KARYE
|8,37
|50.360.952
|% 4,62
|
|YKBNK
|2,31
|46.461.045
|% -0,43
|
|EKGYO
|1,82
|18.048.270
|% 0,55
|
|TSKB
|1,23
|9.064.482
|% 0,82
|
|PEKGY
|1,03
|6.939.608
|% 3,00
|
|KARYE
|8,37
|50.360.952
|% 4,62
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5183
|8,5218
|% -0,50
|
|Euro
|10,0888
|10,0959
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,7475
|11,8064
|% -0,56
|
|Frank
|9,2492
|9,3049
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2699
|2,2813
|% -0,35
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-6,90
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,18
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,30
|73,30
|-0,17
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 02 artarak (% 0.07 ) 1, 480
-
10:52XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 1, 725.00 milyon TL de
-
10:51VBTYZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 15.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 744, 281 adet işlem
-
10:48IDEAS
Yüzde 5.49 oranında artışla 54.80 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 474 adet işlem
-
10:47XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 1, 539.00 milyon TL de