***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.07.2021 09:31
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951580
BIST
12:301.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:308,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0612
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:3010,1081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:30498,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 498,18
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:30
|HURGZ
|1,43
|7.811.694
|% 10,00
|
|KARYE
|9,68
|128.160.182
|% 10,00
|
|KFEIN
|27,80
|26.020.894
|% 9,97
|
|EDATA
|9,82
|15.307.386
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|84.002.797
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,00
|128.094
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,23
|16.551.811
|% -6,50
|
|SRVGY
|73,95
|4.850.643
|% -3,65
|
|MTRKS
|31,80
|12.290.948
|% -3,64
|
|ORMA
|27,50
|37.448
|% -3,51
|
|SASA
|29,94
|399.957.024
|% -1,25
|
|THYAO
|12,76
|199.382.121
|% -2,45
|
|GARAN
|8,28
|182.698.722
|% -0,84
|
|KRDMD
|7,23
|134.513.329
|% -2,03
|
|KARYE
|9,68
|128.160.182
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,03
|60.202.450
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,26
|105.287.822
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,05
|46.950.013
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|59.207.209
|% -0,56
|
|ZOREN
|1,85
|42.431.529
|% -1,07
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5756
|8,5785
|% 0,72
|
|Euro
|10,1029
|10,1081
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,7470
|11,8059
|% 0,49
|
|Frank
|9,2800
|9,3359
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2827
|2,2941
|% 0,83
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|-1,84
|
Seans Raporu
12:30
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29OZBAL
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 327 adet işlem
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, SASA
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 92 kaybederek (% -1.07 ) 1, 192
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, EDATA, YAYLA, METUR, AKENR, SELVA, AVOD, KARYE, EDIP