***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.07.2021 09:54
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951688
BIST
12:451.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:458,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:4510,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0626
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:45499,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,86
|Açılış
|: 499,33
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:45
|EDIP
|5,06
|17.979.557
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.711.212
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.501.903
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.207.835
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|22.241.512
|% 9,77
|
|KUTPO
|50,40
|39.653.083
|% -7,27
|
|VBTYZ
|16,39
|112.311.353
|% -6,07
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|YESIL
|2,35
|42.914.863
|% -5,62
|
|TAVHL
|22,42
|126.370.706
|% -4,84
|
|GARAN
|8,10
|600.468.714
|% -2,06
|
|KRDMD
|7,42
|355.118.065
|% 2,20
|
|PETKM
|5,41
|335.986.767
|% 2,08
|
|SASA
|30,24
|315.977.606
|% 1,14
|
|THYAO
|12,40
|305.213.995
|% -2,59
|
|GARAN
|8,10
|600.468.714
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,80
|111.875.307
|% 0,56
|
|PETKM
|5,41
|335.986.767
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,42
|355.118.065
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,25
|99.424.852
|% -0,88
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5782
|8,5808
|% 0,38
|
|Euro
|10,1249
|10,1302
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,8104
|11,8696
|% 0,77
|
|Frank
|9,3193
|9,3754
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2830
|2,2944
|% 0,47
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|6,03
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|11,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|9,01
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|4,35
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,09
|
|B. Petrol
|73,04
|73,04
|-0,40
|