***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.07.2021 09:05
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951907
BIST
11:581.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:588,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:5810,1064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:58495,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 494,90
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:57
|IDGYO
|2,32
|13.581.833
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.048.530
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.787.830
|% 9,88
|
|AGYO
|2,79
|20.262.129
|% 9,84
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,40
|885.964
|% -4,08
|
|SANFM
|19,95
|2.928.336
|% -3,90
|
|EUKYO
|7,25
|955.731
|% -3,85
|
|GEREL
|5,92
|20.920.915
|% -3,74
|
|THYAO
|12,29
|226.462.352
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|207.189.888
|% -0,25
|
|PETKM
|5,34
|171.905.115
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,31
|165.751.487
|% 9,03
|
|EREGL
|18,21
|155.360.215
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,24
|114.969.742
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|51.438.792
|% 0,00
|
|PETKM
|5,34
|171.905.115
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,31
|165.751.487
|% 9,03
|
|TSPOR
|3,23
|96.690.254
|% 5,56
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5708
|8,5737
|% 0,25
|
|Euro
|10,1003
|10,1044
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,7863
|11,8454
|% 0,02
|
|Frank
|9,3090
|9,3651
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2798
|2,2912
|% 0,28
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,48
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|-0,95
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-0,46
|
|Çeyrek
|792
|811
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,19
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:08GEREL
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 488, 220 adet işlem
-
12:07MZHLD
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 38.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 084 adet işlem
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, KOZAL
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 34 kaybederek (% -0.45 ) 1, 182
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, AVHOL, EDIP, DIRIT