***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.07.2021 09:05
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952173
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5685
En Düşük
8,5457
18:0510,1184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1417
En Düşük
10,1027
18:05496,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,58
|Açılış
|: 496,55
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
497,41
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5508
|8,5579
|% -0,01
|
|Euro
|10,1100
|10,1184
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8359
|11,8952
|% -0,07
|
|Frank
|9,3150
|9,3711
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2746
|2,2861
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|6,17
|
|Altın Gr.
|496
|497
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,85
|73,85
|0,33
|