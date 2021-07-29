***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.07.2021 09:08
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952470
BIST
12:311.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 20,91
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.383
En Düşük
1.371
12:318,5249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
12:3110,1347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
12:31498,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,92
|Açılış
|: 498,68
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler12:31
|KTSKR
|20,02
|11.785.812
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.758.622
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.141.128
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|31.576.385
|% 9,47
|
|MTRKS
|33,74
|67.213.342
|% 8,49
|
|MEGAP
|7,40
|61.702.417
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.702.417
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.691.938
|% -9,96
|
|EDIP
|4,78
|62.041.923
|% -4,59
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|GARAN
|8,25
|489.546.472
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,70
|388.463.396
|% 2,26
|
|THYAO
|12,79
|350.247.026
|% 1,83
|
|EREGL
|19,47
|297.055.709
|% 3,95
|
|PETKM
|5,64
|222.886.706
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,28
|172.109.771
|% 0,88
|
|GARAN
|8,25
|489.546.472
|% 0,61
|
|KARSN
|4,12
|218.090.221
|% 1,23
|
|KRDMD
|7,70
|388.463.396
|% 2,26
|
|PETKM
|5,64
|222.886.706
|% 0,36
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5202
|8,5249
|% -0,27
|
|Euro
|10,1308
|10,1347
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8496
|11,9090
|% -0,01
|
|Frank
|9,3364
|9,3927
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2637
|2,2751
|% -0,39
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|13,96
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|18,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|18,76
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,08
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,17
|74,17
|0,30
|