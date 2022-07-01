***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2022 09:16
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040557
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7218
En Düşük
16,6705
18:0517,4733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0541
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4353
18:05965,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,42
|Açılış
|: 965,51
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6850
|16,7073
|% 0,05
|
|Euro
|17,4536
|17,4733
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,1902
|20,2914
|% -0,39
|
|Frank
|17,4034
|17,5082
|% -0,03
|
|Riyal
|4,4326
|4,4548
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-7,85
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.424
|6.558
|-32,00
|
|Yarım
|3.144
|3.207
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.575
|1.603
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,85
|