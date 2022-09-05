***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.09.2022 09:04
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060019
BIST
11:093.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 62,94
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:0918,2345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:0918,1005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0184
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:091.003,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.003,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ICBCT
|7,93
|31.542.166
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.820.122
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.267.240
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|149.524.275
|% 9,76
|
|BRKSN
|11,23
|4.558.816
|% 9,24
|
|MTRKS
|42,78
|46.446.142
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,62
|20.684.488
|% -6,73
|
|ULUSE
|133,10
|24.478.270
|% -6,53
|
|DOGUB
|10,55
|6.443.407
|% -6,39
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,65
|2.678.748.810
|% 2,58
|
|YKBNK
|8,14
|2.236.989.925
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,54
|1.815.233.596
|% 3,91
|
|EKGYO
|4,26
|1.577.988.852
|% 5,19
|
|GARAN
|24,80
|1.253.217.771
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,26
|1.577.988.852
|% 5,19
|
|YKBNK
|8,14
|2.236.989.925
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,54
|1.815.233.596
|% 3,91
|
|ISCTR
|9,18
|1.150.069.721
|% 3,85
|
|HALKB
|9,74
|1.007.199.833
|% 8,46
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2160
|18,2345
|% 0,19
|
|Euro
|18,0910
|18,1005
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,8482
|20,9527
|% -0,20
|
|Frank
|18,4599
|18,5711
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,11
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,34
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,35
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.758
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.293
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,05
|
|B. Petrol
|95,28
|95,28
|2,26
|