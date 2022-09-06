***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2022 09:01
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060329
BIST
11:103.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 57,30
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:1018,2311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
11:1018,1694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0761
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:101.005,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.005,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:10
|INVEO
|18,59
|78.487.368
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|21.143.964
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|639.145.978
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.356.267
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.398.400
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.374.863
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,37
|84.725.411
|% -8,56
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,63
|27.669.531
|% -5,63
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EREGL
|32,80
|3.151.534.060
|% 5,87
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|SISE
|26,50
|1.843.690.592
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,43
|1.662.363.991
|% 1,14
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|ISCTR
|10,00
|1.153.925.954
|% 3,73
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2273
|18,2311
|% 0,08
|
|Euro
|18,1623
|18,1694
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0257
|21,1311
|% 0,47
|
|Frank
|18,5509
|18,6627
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% 0,08
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.827
|15,00
|
|Yarım
|3.299
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|-0,18
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25XU100
Endeks 3, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 34, 032.00 milyon TL de
-
11:25GEDIK
Yüzde 7.24 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 238 adet işlem
-
11:23HKTM
Yüzde 6.30 oranında artışla 27.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 632 adet işlem
-
11:22EREGL
Yüzde 5.62 oranında artışla 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 361, 874 adet işlem
-
11:21KRDMA
Yüzde 6.71 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 283, 626 adet işlem