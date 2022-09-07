***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2022 09:39
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060838
BIST
11:533.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -20,72
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:5318,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:5318,0736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:53999,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,99
|Açılış
|: 999,36
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ORGE
|12,98
|50.262.631
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|83.385.280
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|22.456.027
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.707.803
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,19
|33.765.266
|% -7,46
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ALKA
|66,35
|28.591.669
|% -5,95
|
|DOGUB
|8,60
|6.636.050
|% -5,91
|
|YKBNK
|8,07
|3.903.974.428
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,11
|3.080.177.783
|% -2,95
|
|THYAO
|73,95
|2.532.437.606
|% 0,41
|
|EKGYO
|4,74
|2.432.866.971
|% 5,10
|
|ISCTR
|10,31
|1.739.795.714
|% -2,09
|
|EKGYO
|4,74
|2.432.866.971
|% 5,10
|
|YKBNK
|8,07
|3.903.974.428
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,11
|3.080.177.783
|% -2,95
|
|ISCTR
|10,31
|1.739.795.714
|% -2,09
|
|VAKBN
|10,79
|1.636.265.766
|% 7,04
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2296
|18,2438
|% 0,05
|
|Euro
|18,0658
|18,0736
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,9037
|21,0085
|% -0,14
|
|Frank
|18,4864
|18,5977
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,73
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.771
|6.860
|20,00
|
|Yarım
|3.299
|3.349
|10,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.677
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|92,29
|92,29
|-0,54
|
Seans Raporu
11:53
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