***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2022 09:27
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061835
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
0
En Düşük
0
18:0518,2471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2530
En Düşük
18,2238
18:0518,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1508
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4040
En Düşük
18,2247
18:051.009,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.009,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.010,24
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|35,70
|52.799.971
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|125.219.602
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,08
|184.009.688
|% 0,00
|
|AGHOL
|78,95
|198.495.775
|% 0,00
|
|AFYON
|4,58
|106.060.487
|% 0,00
|
|ADEL
|35,70
|52.799.971
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|125.219.602
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,08
|184.009.688
|% 0,00
|
|AGHOL
|78,95
|198.495.775
|% 0,00
|
|AFYON
|4,58
|106.060.487
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 0,00
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% 0,00
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2313
|18,2471
|% 0,13
|
|Euro
|18,3650
|18,3802
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,0879
|21,1937
|% 0,87
|
|Frank
|18,8412
|18,9547
|% 0,69
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|12,17
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|8,44
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.802
|6.877
|48,00
|
|Yarım
|3.314
|3.362
|24,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,17
|
|B. Petrol
|89,68
|89,68
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem