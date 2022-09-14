***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 09:18
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062956
BIST
10:323.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -21,91
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.331
10:3218,2586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
10:3218,2499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0565
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
10:32997,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,52
|Açılış
|: 997,54
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler10:32
|PAGYO
|23,12
|6.746.276
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|11.974.564
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|2.842.896
|% 9,96
|
|IEYHO
|1,10
|48.251.755
|% 7,84
|
|TUKAS
|12,48
|77.743.965
|% 5,94
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|HALKB
|12,29
|1.001.072.834
|% -9,77
|
|HKTM
|38,40
|14.750.787
|% -9,52
|
|ZRGYO
|4,36
|24.747.000
|% -9,17
|
|TSKB
|6,12
|20.780.166
|% -8,66
|
|HALKB
|12,29
|1.001.072.834
|% -9,77
|
|THYAO
|72,30
|900.809.058
|% 1,69
|
|ISCTR
|10,42
|827.853.709
|% -7,79
|
|KRDMD
|13,92
|657.889.235
|% -3,67
|
|ASELS
|30,56
|607.375.353
|% 1,87
|
|EKGYO
|4,48
|592.593.759
|% -7,05
|
|HALKB
|12,29
|1.001.072.834
|% -9,77
|
|ISCTR
|10,42
|827.853.709
|% -7,79
|
|YKBNK
|8,07
|504.741.420
|% -7,56
|
|CEMAS
|1,50
|77.965.759
|% 2,04
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2516
|18,2586
|% 0,05
|
|Euro
|18,2374
|18,2499
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,9468
|21,0519
|% 0,17
|
|Frank
|18,9084
|19,0223
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,01
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,04
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.740
|6.806
|-10,00
|
|Yarım
|3.284
|3.327
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-0,81
|
Seans Raporu
10:32
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-
10:47ISFIN
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 426 adet işlem
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10:46XU100
Endeks 3, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 11, 510.00 milyon TL de
-
10:46FRIGO
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 296 adet işlem
-
10:44DOGUB
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 924 adet işlem
-
10:43VKGYO
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 576, 325 adet işlem