***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.06.2023 09:53
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159598
BIST
13:215.398
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -77,39
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:2123,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0536
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:2125,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0076
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:211.484,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.484,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:19
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.117.441
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.620.394
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.960.748
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.600.640
|% 9,99
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|EYGYO
|19,07
|28.199.208
|% -4,46
|
|DOKTA
|50,70
|36.405.680
|% -4,43
|
|IDEAS
|30,04
|12.589.734
|% -4,21
|
|KLKIM
|53,90
|34.244.497
|% -4,01
|
|ASTOR
|56,70
|2.106.403.175
|% 5,00
|
|PENTA
|27,80
|1.220.476.323
|% 6,76
|
|PGSUS
|586,40
|1.075.062.643
|% -0,49
|
|ALFAS
|443,20
|622.361.407
|% -3,55
|
|ODAS
|6,92
|556.562.865
|% 6,13
|
|ODAS
|6,92
|556.562.865
|% 6,13
|
|PENTA
|27,80
|1.220.476.323
|% 6,76
|
|ASTOR
|56,70
|2.106.403.175
|% 5,00
|
|FORMT
|3,09
|109.664.691
|% 4,75
|
|PSGYO
|6,94
|155.945.961
|% -2,39
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6474
|23,6829
|% 0,29
|
|Euro
|25,8317
|25,8431
|% 0,02
|
|Sterlin
|30,2285
|30,3801
|% 0,16
|
|Frank
|26,2947
|26,4531
|% -0,09
|
|Riyal
|6,2904
|6,3220
|% 0,20
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|9.803
|9.951
|-38,00
|
|Tam
|9.753
|10.001
|-38,88
|
|Yarım
|4.780
|4.854
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.427
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|-0,11
|