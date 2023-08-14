***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.08.2023 09:59
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184965
BIST
'
11:507.847
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 132,27
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5027,0520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0866
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5029,6276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0198
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:501.664,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.664,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:48
|BAYRK
|11,44
|19.168.071
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.317.482
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.919.854
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|TETMT
|1.083,30
|23.027.398
|% 9,99
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,46
|59.169.807
|% -5,43
|
|AVHOL
|113,10
|46.319.815
|% -3,50
|
|CUSAN
|19,75
|46.734.242
|% -3,47
|
|KTLEV
|53,15
|49.282.614
|% -3,36
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|ASTOR
|138,20
|4.294.621.942
|% 6,88
|
|THYAO
|265,30
|3.709.556.185
|% -0,15
|
|KRDMD
|25,40
|2.608.940.541
|% 7,99
|
|TUPRS
|115,20
|2.416.592.449
|% 3,78
|
|ZOREN
|4,39
|1.053.967.639
|% 6,55
|
|PETKM
|19,38
|2.366.007.691
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,85
|481.380.124
|% 1,58
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|YKBNK
|16,25
|1.961.126.015
|% 3,11
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0476
|27,0531
|% 0,33
|
|Euro
|29,6182
|29,6266
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,2627
|34,4345
|% 0,40
|
|Frank
|30,7644
|30,9497
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1887
|7,2247
|% 0,32
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,79
|0,10
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|-0,23
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET
-
12:03
MERCN, TETMT, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:03
VKFYO, GSRAY, DYOBY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:03
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 184 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 36 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem