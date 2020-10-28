***MEGAP* *KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.10.2020 13:46
***MEGAP******KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KLNMA, MEGAP]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KLNMA.E ve MEGAP.E payları 30/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884669
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35498,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,58
|Açılış
|: 498,10
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
496,79
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2473
|8,2527
|% 0,83
|
|Euro
|9,6679
|9,6901
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,6826
|10,7361
|% 0,41
|
|Frank
|9,0195
|9,0738
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1934
|2,2044
|% 0,88
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-31,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-14,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-7,02
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-3,39
|
|Çeyrek
|799
|817
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,21
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|-1,78
|
Seans Raporu
12:35
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17:11
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