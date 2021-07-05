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***MEGAP* *KSTUR* *JANTS* *ISBIR* *PETKM* *MEDTR* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

05.07.2021 17:55



***MEGAP******KSTUR******JANTS******ISBIR******PETKM******MEDTR******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, ISBIR, JANTS, KSTUR, MEDTR, MEGAP, PETKM

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E NİGAR DAĞLAR 2.822,690
AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ŞULE AKTAŞ 2.822,700
ISBIR 3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HACI SALİH ŞENYÜREK 89,970
ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA ÖZPEHLİVAN 10.387,710
ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E ZEYNEP ÖZPEHLİVAN 18.783,690
JANTS 6 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FAHRİ KOÇAR 1.486,650
KSTUR 7 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E AYDIN LİNYİT MADENC SAN VE TİC A Ş 5.543,640
MEDTR 8 MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S E GAMZE SEYHAN 360,000
MEGAP 9 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EDA ÖZHAN 5.700.000,000 EVET
PETKM 10 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E BEHÇET SABRİ GÜLEN 253,435

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarakirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946347


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