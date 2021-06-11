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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.06.2021 17:35



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uyumu, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin belirlenmesi ve bağımsız üyelerin Yönetim Kurulunda bulunması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili 7'inci ve 17'inci maddelerinin ilgili mevzuat ve hükümler çerçevesinde tadili ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınarak ticaret siciline tescili için gerekli izin ve işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Eda ÖZHAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hakan ÖZHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Duran ÖZHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan DEMİR





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942012


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