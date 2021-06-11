***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uyumu, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin belirlenmesi ve bağımsız üyelerin Yönetim Kurulunda bulunması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili 7'inci ve 17'inci maddelerinin ilgili mevzuat ve hükümler çerçevesinde tadili ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınarak ticaret siciline tescili için gerekli izin ve işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu BaşkanıEda ÖZHANYönetim Kurulu Başkan VekiliHakan ÖZHANYönetim Kurulu ÜyesiDuran ÖZHANYönetim Kurulu Üyesiİrfan DEMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942012BIST