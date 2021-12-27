***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.12.2021 09:58
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirlketimizin Esas Sözleşmesinin 7. Ve 17. Maddelerinin tadili ile 18. Maddenin eklenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil metni bildirim ekinde kamuoyuna sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986275
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