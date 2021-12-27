***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirlketimizin Esas Sözleşmesinin 7. Ve 17. Maddelerinin tadili ile 18. Maddenin eklenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil metni bildirim ekinde kamuoyuna sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986275BIST