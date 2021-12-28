***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.12.2021 17:49
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ortağımız Sn. Eda ÖZHAN tarafından Şirketimize sermaye avansı olarak verilen fondan karşılanmak suretiyle ihraç edilen 11.441.217 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında 8,82 TL fiyattan ortağımız Sn. Eda ÖZHAN'a satış işleminin 17.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi sonucu 99.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 38.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 49.441.217 TL'ye artırılması işlemi tamamlanmıştır.
Şirketimiz tahsisli sermaye artışından 100.911.533,94 TL fon girişi sağlamıştır.
Gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde, esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin esas sözleşme tadil taslağının onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.12.2021 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986714
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
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|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8191
|11,8353
|% 0,11
|
|Euro
|13,3708
|13,4111
|% 0,18
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-6,60
|
|Altın Gr.
|688
|688
|14,05
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|8,77
|8,78
|0,19
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|B. Petrol
|78,75
|78,75
|0,53
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