***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/11/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıKırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret Anonim ŞirketiSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü tıbbi malzeme hastanede ameliyathanede ve yoğun bakımda olmak üzere tıbbı solunum cihazı, yoğun bakım solunum cihazı, yoğun bakım ventilatör cihazı, hasta başı monitörü, transport ventilatörü ve her türlü solunum cihazı imalatı, kurulumu, alım satımı, dağıtımı ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve ana sözleşmesinde yazan diğer hususlar ile iştigal etmekSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı1.000.000 TLBeher Pay FiyatıToplam TutarSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0.009İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0.006Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı10.250.000 TL (KAR)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYeni Yatırımlarda Kullanılmak ÜzereVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTradecom Sp.Z.O.O.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/11/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarFirmamızın Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret A.Ş.' deki %50 oranında hisesi için Polonya merkezli Tradecom Sp.Z.O.O şirketinden gelen alım talebi yönetim kurulu tarafından olumlu değerlendirilerek 11.250.000 TL bedel karşılığında hisse devir anlaşması imzalanmıştır. Satıştan elde edilecek karın yeni yatırımlarda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889097BIST