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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

18.11.2020 17:32


İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/11/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü tıbbi malzeme hastanede ameliyathanede ve yoğun bakımda olmak üzere tıbbı solunum cihazı, yoğun bakım solunum cihazı, yoğun bakım ventilatör cihazı, hasta başı monitörü, transport ventilatörü ve her türlü solunum cihazı imalatı, kurulumu, alım satımı, dağıtımı ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve ana sözleşmesinde yazan diğer hususlar ile iştigal etmek
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
.
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
.
Toplam Tutar
.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0.009
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0.006
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
10.250.000 TL (KAR)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yeni Yatırımlarda Kullanılmak Üzere
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Tradecom Sp.Z.O.O.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/11/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar

Firmamızın Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret A.Ş.' deki %50 oranında hisesi için Polonya merkezli Tradecom Sp.Z.O.O şirketinden gelen alım talebi yönetim kurulu tarafından olumlu değerlendirilerek 11.250.000 TL bedel karşılığında hisse devir anlaşması imzalanmıştır. Satıştan elde edilecek karın yeni yatırımlarda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889097


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YYAPI 1,32 142.202.534 % 10,00  
BERA 11,44 66.114.743 % 10,00  
CASA 55,00 1.064.910 % 10,00  
LINK 47,32 5.748.444 % 10,00  
KENT 389,90 9.678.617 % 9,99  
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Altın Gr. 463 463 -2,57  
Cumhuriyet 3.100 3.147 -30,00  
Tam 3.086 3.166 -26,06  
Yarım 1.491 1.531 -12,60  
Çeyrek 748 766 -6,31  
Gümüş.Ons 24,32 24,37 -0,13  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,04  
B. Petrol 44,64 44,64 0,89  
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