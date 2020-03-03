***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 169.359.897 50.373.303Satışların Maliyeti31 -155.200.572 -40.649.290TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.159.325 9.724.013BRÜT KAR (ZARAR)14.159.325 9.724.013Genel Yönetim Giderleri28,33 -1.949.228 -1.928.255Pazarlama Giderleri28,33 -369.786 -533.855Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 5.420.895 2.290.062Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -5.262.050 -4.233.408ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.999.156 5.318.557Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 48.655 1.355.129Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -964TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -1.739.726FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.307.121 6.673.686Finansman Gelirleri37 4.310Finansman Giderleri37 -1.450.664 -611.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.860.767 6.061.862Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri38 -2.113.644 -1.522.032Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -2.585.706 -1.671.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 472.062 149.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.747.123 4.539.830DÖNEM KARI (ZARARI)6.747.123 4.539.830Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.747.123 4.539.830Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.977.169 -2.891.670Dönem Karı (Zararı).123 4.539.830Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.487.496 -992.027Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 597.265 -3.597.247Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler33 2.365.311 18.190Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33 2.365.311 18.190Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 40.404 -226.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -316.675 -223.326Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 357.079 -2.752Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 -1.038.311 1.291.076Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -4.310Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 476.140Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 720.547 1.666.047Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -2.230.688 -374.971Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -477.173 1.522.032İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.185.272 -6.145.525Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -32.569.378 -16.621.595İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -32.569.378 -16.621.595Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 1.585.379 7.875.826İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 6.595.444İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.585.379 1.280.382Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -18.566.789 -1.119.436Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -11.538.479 -4.601.320Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 47.631.816 6.265.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 47.631.816 6.265.919Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 625.883 -67.351Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 5.095.642 1.777.616İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.865.414 471.418İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.230.228 1.306.198Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 6.003.324 437.965İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -4.452.670 -93.149Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -7.502.293 -172.493Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 3.049.623 79.344Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.049.347 -2.597.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler281.396Vergi İadeleri (Ödemeleri)927.822 -575.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.878.984 1.499.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 342.500 4.286.083Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 342.500 4.286.083Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -3.221.484 -2.786.641Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.219.831 -2.784.251Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.653 -2.390FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.847.705 1.540.058Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 12.611.303 1.796.575Kredilerden Nakit Girişleri47 12.611.303 1.796.575Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.291.768Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.291.768Ödenen Faiz-476.140 -284.636Alınan Faiz4.310 28.119YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.945.890 147.830NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.945.890 147.830DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ505.963 358.133DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.451.853 505.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 5.451.853 505.963Ticari Alacaklar7 47.973.517 20.493.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 47.973.517 20.493.869Diğer Alacaklar9 190.136 1.570.591İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 190.136 1.570.591Stoklar10 22.144.470 3.577.681Peşin Ödenmiş Giderler6, 12 16.766.946 5.268.425İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 115.847İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 16.651.099 5.268.425Diğer Dönen Varlıklar29 2.645.589 168.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 2.645.589 168.534ARA TOPLAM95.172.511 31.585.063Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34.500 34.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.207.011 31.619.563DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 4.955.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.955.107Diğer Alacaklar9 204.924İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 204.924Maddi Duran Varlıklar14 5.087.361 2.756.927Tesis, Makine ve Cihazlar14 2.712.787 2.159.634Taşıtlar14 1.184.583 445.359Mobilya ve Demirbaşlar14 765.303 116.016Özel Maliyetler14 424.688 35.918Kullanım Hakkı Varlıkları14 4.977.550Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.157 7.184Diğer Haklar17 6.157 7.184Peşin Ödenmiş Giderler12 84.631 44.673İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 84.631 44.673Ertelenmiş Vergi Varlığı919.664 442.491TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.030.470 3.456.199TOPLAM VARLIKLAR111.237.481 35.075.762KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.504.042Banka Kredileri47 2.991.210 1.504.042Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.414.614 58.877İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.414.614 58.877Banka Kredileri58.877Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.414.614Diğer Finansal Yükümlülükler47 59.050Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 59.050Ticari Borçlar7 56.831.287 8.478.924İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 56.831.287 8.478.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 698.220 72.337Diğer Borçlar6, 9 7.235.963 2.140.321İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.336.832 471.418İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.899.131 1.668.903Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.790.497 787.173İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.790.497 787.173Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.585.706 1.657.884Kısa Vadeli Karşılıklar25 450.771 153.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 13.064 72.923Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 437.707 80.628Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.601 1.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.601 1.217ARA TOPLAM78.999.869 14.913.376TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.999.869 14.913.376UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 5.623.315 38.396İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 5.623.315 38.396Banka Kredileri47 1.722.824 38.396Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 3.900.491Uzun Vadeli Karşılıklar25 74.814 311.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 74.814 311.186TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.698.129 349.582TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER84.697.998 15.262.958ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 26.539.483 19.812.804Ödenmiş Sermaye30 13.221.450 13.221.450Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 864.519 864.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -73.556 -53.112Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -73.556 -53.112Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -73.556 -53.112Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 277.856Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 277.856Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 5.779.947 962.261Net Dönem Karı veya Zararı30 6.747.123 4.539.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.539.483 19.812.804TOPLAM KAYNAKLAR111.237.481 35.075.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.221.451 864.519 -86.308 277.856 -1.247.417 2.258.705 15.288.805 15.288.805Transferler30 2.258.705 -2.258.705 4.573.026 4.573.026Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 33.196 4.539.830Dönem Karı (Zararı)30 4.539.830 4.539.830 4.539.830Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 33.196 33.196 33.196Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-49.027 -49.027 -49.027Dönem Sonu Bakiyeler13.221.451 864.519 -53.112 277.856 962.261 4.539.830 19.812.804 19.812.804Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.221.450 864.519 -53.112 277.856 962.261 4.539.830 19.812.804 19.812.804Transferler30 -277.856 4.817.686 -4.539.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -20.444 6.747.123 6.726.679 6.726.679Dönem Karı (Zararı)30 6.747.123 6.747.123 6.747.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -20.444 -20.444 -20.444Dönem Sonu Bakiyeler13.221.450 864.519 -73.556 5.779.947 6.747.123 26.539.483 26.539.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.747.123 4.539.830DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.444 33.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -25.555 41.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 5.111 -8.299Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 5.111 -8.299Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.444 33.196TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.726.679 4.573.026Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.726.679 4.573.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823782BIST