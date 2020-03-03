***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
03.03.2020 00:38
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 169.359.897 50.373.303
Satışların Maliyeti
31 -155.200.572 -40.649.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.159.325 9.724.013
BRÜT KAR (ZARAR)
14.159.325 9.724.013
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.949.228 -1.928.255
Pazarlama Giderleri
28,33 -369.786 -533.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 5.420.895 2.290.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.262.050 -4.233.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.999.156 5.318.557
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 48.655 1.355.129
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -964
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -1.739.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.307.121 6.673.686
Finansman Gelirleri
37 4.310
Finansman Giderleri
37 -1.450.664 -611.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.860.767 6.061.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38 -2.113.644 -1.522.032
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -2.585.706 -1.671.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 472.062 149.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.747.123 4.539.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.747.123 4.539.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.747.123 4.539.830
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.977.169 -2.891.670
Dönem Karı (Zararı)
.123 4.539.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.487.496 -992.027
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 597.265 -3.597.247
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33 2.365.311 18.190
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 2.365.311 18.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 40.404 -226.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -316.675 -223.326
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 357.079 -2.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 -1.038.311 1.291.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -4.310
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 476.140
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 720.547 1.666.047
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -2.230.688 -374.971
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -477.173 1.522.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.185.272 -6.145.525
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -32.569.378 -16.621.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -32.569.378 -16.621.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 1.585.379 7.875.826
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.595.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.585.379 1.280.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.566.789 -1.119.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -11.538.479 -4.601.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 47.631.816 6.265.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 47.631.816 6.265.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 625.883 -67.351
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 5.095.642 1.777.616
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.865.414 471.418
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.230.228 1.306.198
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 6.003.324 437.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -4.452.670 -93.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -7.502.293 -172.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 3.049.623 79.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.049.347 -2.597.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
281.396
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
927.822 -575.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.878.984 1.499.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 342.500 4.286.083
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 342.500 4.286.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -3.221.484 -2.786.641
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.219.831 -2.784.251
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.653 -2.390
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.847.705 1.540.058
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 12.611.303 1.796.575
Kredilerden Nakit Girişleri
47 12.611.303 1.796.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.291.768
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.291.768
Ödenen Faiz
-476.140 -284.636
Alınan Faiz
4.310 28.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.945.890 147.830
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.945.890 147.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
505.963 358.133
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.451.853 505.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 5.451.853 505.963
Ticari Alacaklar
7 47.973.517 20.493.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 47.973.517 20.493.869
Diğer Alacaklar
9 190.136 1.570.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 190.136 1.570.591
Stoklar
10 22.144.470 3.577.681
Peşin Ödenmiş Giderler
6, 12 16.766.946 5.268.425
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 115.847
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.651.099 5.268.425
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.645.589 168.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 2.645.589 168.534
ARA TOPLAM
95.172.511 31.585.063
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34.500 34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.207.011 31.619.563
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 4.955.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.955.107
Diğer Alacaklar
9 204.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 204.924
Maddi Duran Varlıklar
14 5.087.361 2.756.927
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 2.712.787 2.159.634
Taşıtlar
14 1.184.583 445.359
Mobilya ve Demirbaşlar
14 765.303 116.016
Özel Maliyetler
14 424.688 35.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 4.977.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.157 7.184
Diğer Haklar
17 6.157 7.184
Peşin Ödenmiş Giderler
12 84.631 44.673
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 84.631 44.673
Ertelenmiş Vergi Varlığı
919.664 442.491
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.030.470 3.456.199
TOPLAM VARLIKLAR
111.237.481 35.075.762
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.504.042
Banka Kredileri
47 2.991.210 1.504.042
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.414.614 58.877
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.414.614 58.877
Banka Kredileri
58.877
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.414.614
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 59.050
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 59.050
Ticari Borçlar
7 56.831.287 8.478.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 56.831.287 8.478.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 698.220 72.337
Diğer Borçlar
6, 9 7.235.963 2.140.321
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.336.832 471.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.899.131 1.668.903
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.790.497 787.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.790.497 787.173
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.585.706 1.657.884
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 450.771 153.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 13.064 72.923
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 437.707 80.628
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.601 1.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.601 1.217
ARA TOPLAM
78.999.869 14.913.376
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.999.869 14.913.376
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 5.623.315 38.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 5.623.315 38.396
Banka Kredileri
47 1.722.824 38.396
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 3.900.491
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 74.814 311.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 74.814 311.186
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.698.129 349.582
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.697.998 15.262.958
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 26.539.483 19.812.804
Ödenmiş Sermaye
30 13.221.450 13.221.450
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 864.519 864.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -73.556 -53.112
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -73.556 -53.112
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -73.556 -53.112
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 277.856
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 277.856
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 5.779.947 962.261
Net Dönem Karı veya Zararı
30 6.747.123 4.539.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.539.483 19.812.804
TOPLAM KAYNAKLAR
111.237.481 35.075.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.221.451 864.519 -86.308 277.856 -1.247.417 2.258.705 15.288.805 15.288.805
Transferler
30 2.258.705 -2.258.705 4.573.026 4.573.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 33.196 4.539.830
Dönem Karı (Zararı)
30 4.539.830 4.539.830 4.539.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 33.196 33.196 33.196
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-49.027 -49.027 -49.027
Dönem Sonu Bakiyeler
13.221.451 864.519 -53.112 277.856 962.261 4.539.830 19.812.804 19.812.804
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.221.450 864.519 -53.112 277.856 962.261 4.539.830 19.812.804 19.812.804
Transferler
30 -277.856 4.817.686 -4.539.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -20.444 6.747.123 6.726.679 6.726.679
Dönem Karı (Zararı)
30 6.747.123 6.747.123 6.747.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -20.444 -20.444 -20.444
Dönem Sonu Bakiyeler
13.221.450 864.519 -73.556 5.779.947 6.747.123 26.539.483 26.539.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.747.123 4.539.830
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.444 33.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -25.555 41.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 5.111 -8.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 5.111 -8.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.444 33.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.726.679 4.573.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.726.679 4.573.026
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823782
BIST